Reclameborden blijven voorlopig in binnenstad Bergen op Zoom

Dat heeft locoburgemeester Ad Coppens laten weten in reactie op vragen van de Bergse Sociaal Democraten.

De BSD stelde dat de hoeveelheid reclameborden in de Bergse binnenstad aan het toenemen is en concludeert dat het door die reclameborden voor mensen die niet mobiel zijn moeilijk wordt om de binnenstad te bezoeken.

Het college laat via wethouder Coppens weten dat zij op de hoogte is van de problematiek. "Het klopt dat een aantal van de winkeluitstallingen dat nu in de winkelstraten verschijnt niet is toegestaan op basis van het huidige beleid." In samenwerking met ondernemersvereniging Sterck wordt gewerkt aan een nieuw uitstallingenbeleid.

Hiervoor gaat de gemeente binnenkort ook in gesprek met de Reumapatiëntenvereniging Bergen op Zoom en de Stichting Welzijn Visueel Gehandicapten. "De ideeën en aanbevelingen vanuit dit gesprek zullen worden betrokken bij het nieuwe beleid." In deze gesprekken wordt meteen het idee meegenomen om meer groen te plaatsen in de binnenstad.