Onkruid blijft heikel punt in de nieuwe opzet

Volgens een lezer van de Thoolse Bode is er sprake van ernstige verpaupering op een aantal plaatsen in Sint Maartensdijk.

"Het is onbegrijpelijk dat de gemeente ons dorp zo laat verpauperen. Momenteel wordt er helemaal niets gedaan aan het al maar doorgroeiende onkruid in het gehele dorp. Het is beschamend om zo toeristen en braderiebezoekers je dorp te moeten presenteren. Ook onder de koningsboom tiert het onkruid welig. Respectloos! Velen met mij ergeren zich hier heel erg aan."

De gemeente laat echter weten dat dit een ‘mooi’ voorbeeld is van een locatie die nog toegevoegd moet worden aan de lijst met locaties waar ze voegvulling willen toepassen. "We hebben daar dit jaar al verschillende moeilijk te beheren locaties mee behandeld. Volgend jaar volgt nog zo’n actie."

De nieuwe manieren bieden niet dezelfde mogelijkheden als de chemische methode. "We zijn momenteel bezig met een ronde waarbij we onkruid door verhitting bestrijden en Sint-Maartensdijk moet nog gebeuren. Deze foto is doorgestuurd aan de aannemer zodat dit in elk geval niet vergeten wordt."