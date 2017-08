Bewoners blij met snelheidscontrole op De Boulevard

De werkgroep Snelheid hield preventief een laseractie op de locatie om te kijken of de maximale snelheid van 30 kilometer niet overschreden wordt en of de veiligheid voor andere weggebruikers niet in gevaar is. De hoogste snelheid die werd gemeten was 50 kilometer per uur. Bewoners uit de omgeving waren erg blij met de actie.

Controles

De politie houdt vaker preventieve snelheidscontroles op wegen waar mogelijk te hard wordt gereden, zodat de situatie in beeld gebracht kan worden. Van bewoners op de Parallelweg ontving de politie eerder meerdere klachten, waarna ook daar een controle is uitgevoerd.