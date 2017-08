Twee gewonden door regen bij Kleine Tour 2017

Aan de Acacialaan in Steenbergen werd dinsdag de eerste individualistische proef gereden door de rennertjes van de Kleine Tour. Stipt om 09.00 uur vertrokken de eerste twee renners, waarna in een snel tempo de jongens en meisjes tegen elkaar streden om de snelste tijd. Het regenachtige weer gooide echter roet in het eten.

Kleine Tour

De eerste dag van de Kleine Tour was er één geweest om over naar huis te schrijven. Zonnig weer, mooie puzzeltocht en ’s avonds enorm veel belangstelling van bezoekers op de Markt in Steenbergen tijdens de koppelkoers.

"Er was wel een valpartij maar niets ernstigs. Hij stond die avond al op het podium om de zwarte trui in ontvangst te nemen voor pechvogel van de dag", vertelt voorzitter Wim Roovers. Dat zonnige weer verwachtte de organisatie ook op dinsdag, maar dat viel tegen.

Regen

Al voor de sprint in de Acacialaan begon, kwamen er kleine druppeltjes naar beneden gevallen en dat werd gedurende de ochtend alleen maar erger. Door de regen werd de weg steeds gladder met wederom twee valpartijen tot gevolg. De sprint werd daarom gestaakt.

In de middag vertrok de groep van 216 rennertjes naar België. Met een rust in Essen kon de groep er weer tegenaan en werd de tocht voortgezet naar Roosendaal waar eveneens een rustpunt was ingericht. Via Kruisland komt de groep in de middag weer aan in Steenbergen.

Inhalen

"Dit jaar hebben we meer aandacht voor het zogenaamde etappe rijden", vertelt Roovers. "We kijken of de kinderen veilig rijden, maar ook of er plezier is in de ploeg en dat levert dan punten op. Het is echt een teamprestatie." De sprinters die 's ochtends door de regen niet aan de beurt zijn gekomen, mogen in de middag alsnog hun sprint inhalen.