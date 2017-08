Woensdrecht breidt hulp voor gezinnen met laag inkomen uit

Ouders met een inkomen boven 120 procent van het sociaal minimum die in een problematische schuldensituatie verkeren kunnen nu ook aanspraak maken op de ondersteuning in natura.

"Meedoen op en rondom school gaat soms gepaard met extra kosten. Voor mensen met een laag inkomen kunnen kosten voor bijvoorbeeld een schoolreis of de aanschaf van een fiets een probleem vormen", legt de gemeente Woensdrecht uit.

Voetballessen

Ouders met een laag inkomen kunnen bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor een fiets, maar ook voor voetballessen zodat kinderen sociaal actief blijven.

"Er is ook sprake van uitbreiding van het aantal voorzieningen. Zo kunnen nu de kosten van themaklassen in het middelbaar onderwijs vergoed worden. Ook noodzakelijke aanvullende studiebegeleiding (bijles) is in de regeling opgenomen en Stichting Jarige Job is meegenomen in de regeling. Deze stichting maakt het voor kinderen in de basisschoolleeftijd mogelijk om hun verjaardag te vieren, als er thuis onvoldoende geld voor is."