Woning in Bergen op Zoom doorzocht vanwege eierschandaal

De woning kon volgens de NVWA in verband worden gebracht met een Belgische toeleverancier. Door heel Nederland werden acht locaties doorzocht door de Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten. "Er zijn behalve administratie ook waardevolle goederen zoals auto’s, banktegoeden en onroerend goed in beslag genomen", aldus de NVWA.

Verdachten

Onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft de inlichtingen en opsporingsdienst ook twee verdachten aangehouden uit de gemeenten Barneveld en Zaltbommel. "Het gaat om de twee bestuurders van het bedrijf dat het middel vermoedelijk heeft toegepast in pluimveebedrijven."

Ook in Belgie zijn meerdere adressen doorzocht. De gecoördineerde actie vond plaats met ondersteuning van Eurojust en Europol.

Toeleveracier

In een persbericht laat de NVWA weten dat het onderzoek in Nederland zich met name richt op het Nederlandse bedrijf dat het fipronil vermoedelijk toepaste en de vermoedelijke Belgische toeleverancier en een bedrijf uit Nederland dat vermoedelijk samenwerkte met de Belgische toeleverancier.

"De twee bestuurders worden door het Nederlandse Openbaar Ministerie verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de leverantie of toepassing van het middel fipronil in stallen met leghennen. Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden biociden."