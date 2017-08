Bezwaarmakers Kruittoren naar Raad van State

Dat hebben zij donderdag bekendgemaakt aan het college van burgemeester en wethouders. Ze vragen het gemeentebestuur te handelen hiernaar. "Wij verwachten dat u dit zult handhaven in afwachting van de uitspraak van de Raad van State." Hiermee loopt het plan Kruittoren waarschijnlijk de nodige vertraging op.

Comité KruittorenLAAG kondigde het al eerder aan, dat zij door zouden gaan tot de Raad van State om de komst van de Kruittoren tegen te houden, maar afgelopen donderdag werd officieel een brief gestuurd naar de gemeente om aan te geven dat de bezwaarmakers naar de Raad van State stappen.

"Middels dit schrijven willen wij u informeren dat wij in ons bezwaar richting Raad van State een voorlopige voorziening aanvragen voor de algehele bouwactiviteiten in het kader van het bestemmingsplan dat 6 juli 2017 is vastgesteld in de raad. Het gaat om bestemmingsplan Kruittoren."

Vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Tholen heeft op 6 juli groen licht gegeven voor de komst van Kruittoren Tholen. De SP, ABT en PvdA stemden tegen het plan, VVD, CU, CDA en SGP stemden voor.

Daarmee is het bestemmingsplan Kom Tholen, locatie Slachtveld-Kruittoren voor het plan Kruittoren Tholen ongewijzigd vastgesteld. Het actiecomité heeft pogingen ondernomen om de gemeenteraadsleden op andere gedachte te brengen, maar dat mocht niet baten.

Onjuiste informatie

De bezwaarmakers gaven regelmatig aan dat zij geen problemen hebben met de rest van het bouwplan, dat wordt zelfs verwelkomd. "Het gaat in hoofdlijnen om het onherroepelijk aantasten van de historische skyline door een torenflat te plaatsen die vier keer zo ‘dik’ wordt als de kerktoren."

Het comité wil dat er wordt vastgehouden aan maximaal twee lagen boven de dijk, zoals dat volgens hen in eerder stadium is afgesproken. Het actiecomité is ervan overtuigd dat er onjuiste informatie en valse argumenten zijn ingezet om de realisatie van het gebouw er door te drukken.