Brandweer en ambulances verhuizen naar tijdelijke loods Doelstraat

Het is één van de eerste stappen die wordt ondernomen om de verhuizing van de Albert Heijn naar de Scheldeweg mogelijk te maken.

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de verhuizing van de Aldi aan de Raadhuisstraat en de Albert Heijn aan de Doelweg naar het braakliggend terrein achter de Raadhuisstraat moeten er een hoop stappen genomen om dit te bewerkstelligen.

Parkeerplaats

"We willen een grote parkeerplaats aanleggen bij deze twee supermarkten", legt wethouder Hans de Waal uit. Om dat te realiseren moeten de brandweer en ambulances die op dit moment aan de Jan van der Heijdenstraat gesitueerd zijn verhuizen.

"We hebben daarom de grond gekocht aan de Doelstraat waar de Albert Heijn nu zit en uiteindelijk moeten de brandweerwagens en ambulances daar gestationeerd worden", legt wethouder De Waal uit.

Tijdelijke locatie

Omdat de supermarkten zolang als mogelijk door willen draaien, is het zaak om de winkels zo lang mogelijk open te houden. De brandweer kan daarom nog niet meteen verhuizen naar zijn nieuwe locatie. Eerst moet er gebouwd gaan worden aan de Scheldeweg en als de Albert Heijn eenmaal is verhuisd, kan ook de brandweer zijn intrek nemen in een nieuw gebouw.

"Ze moeten daarom tijdelijk naar een andere locatie." Aan de overkant van de Albert Heijn, aan de Doelstraat 4, wordt daarom in een loods van familie Oerlemans een tijdelijke kazerne gecreëerd. "De loods moet een klein beetje verbouwd worden, maar dan kan de brandweer er al in."

Bestemmingsplan

Wanneer de brandweer precies gaat verhuizen is nog onduidelijk. "Dat kan nog dit jaar zijn, maar het kan ook begin volgend jaar zijn. Zodra het bestemmingplan is afgerond kunnen we verdere stappen ondernemen, maar op dit moment lopen nog een paar bezwaarprocedures en je weet nooit hoe lang dat duurt."