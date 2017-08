Interview: Leon Verbraecken glundert als hij praat over Hoogerheide

"Hier heb ik mijn hele hebben en houwen. Buiten Hoogerheide of de gemeente Woensdrecht trekt me niets. Hier ben ik thuis." Thuis, dat is de Bloemenwijk in Hoogerheide. Leons wieg stond in De Narcis, inmiddels woont hij al enkele jaren samen met zijn vriendin Loes Kortus in De Vuurdoorn.

Dat zijn ouders Frank en Wies Verbraecken praktisch om de hoek wonen, maakt de band met hen erg intens. "Mijn vader nam me als jong manneke al mee naar sportwedstrijden: wielrennen en NAC, de Parel van het Zuiden. We gaan nog steeds trouw iedere wedstrijd op pad. Geweldig dat NAC nu weer terug is in de eredivisie!"

Thalita en Demi de Jong

Wielrennen is zijn tweede passie. “Zelf fiets ik niet, maar alles erom heen vind ik fantastisch. Zeker nu ik bezig ben met sportfotografie. Zo pak ik heel wat wedstrijden op een jaar mee.” De laatste twee jaar heeft Leon als webmaster van de supportersvereniging van Thalita en Demi de Jong twee extra redenen om het wielrennen te volgen.

Als echte supporter volgt Leon de Ossendrechtse wielerdames op de voet. "Het zijn zulke leuke meiden! Ze zijn heel open en spontaan. Dat zie je ook terug in de wedstrijdverslagen die ze schrijven. Soms zitten ze in de auto naar het hotel al op hun telefoon een verslagje te tikken. Daar plaats ik dan wat foto’s bij en stuur het door naar de supporters. De meiden schrijven echt uit hun hart. Dat maakt ze zo bijzonder!"

Inmiddels telt de supportersclub al 270 leden. "We groeien nog altijd, ook steeds meer wielerfans van buiten de regio sluiten zich bij ons aan."

Bokkerijders

Als Leon niet op pad is voor een sportwedstrijd of werkt als beveiliger bij Defensie dan is hij ook vaak bij een van de activiteiten in het dorp te vinden. "Je komt hier altijd mensen tegen die je kent. Dat maakt het wonen in een dorp zo leuk."

Daarbij is Leon niet alleen toeschouwer, hij organiseert ook zelf. Zo staat hij samen met Andrew Wouts aan de wieg van de zeskamp tijdens het Brabantse Wal Festival. "We wilden graag iets voor de jeugd opzetten. In het begin liep het storm. Tijdens het tweede jaar hadden we dertig teams, ook veel uit andere kernen. Dit jaar waren er dertien teams. Dan hebben toch 130 mensen een leuke dag."

Ook bij bouwclub De Bokkerijders is Leon betrokken. Het motto ‘eens een bok, altijd een bok’ gaat ook voor hem op. "We zijn een echte vriendenclub. De jongste bouwer is vijf jaar, de oudste over de zeventig. We hebben een jaarlijks Bokke-uitje naar Antwerpen en een een Bokkedag met de kinderen erbij. Veel meer dan een bouwclub alleen."

Steun en toeverlaat

Daarnaast is Leon ook betrokken bij de 100 kilometer Pijl van Woensdrecht van het Basis Goodwill Fonds (BGF) van de Woensdrechtse vliegbasis voor het goede doel. Dit jaar reed hij als begeleider mee met de toertocht. Leon zegt al die sociale activiteiten niet zonder steun van zijn vriendin Loes te kunnen doen.

"Loes is echt mijn steun en toeverlaat. Ze geeft me de vrijheid en staat echt achter me. Ook mijn ouders vormen een drijvende kracht voor me doordat ze me overal mee naartoe namen en mij altijd steunen. Dat maakt ze heel belangrijk voor me!"