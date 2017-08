PvdA-fractie op de bres voor Gageldonk-Oost

"Het doet ons goed dat de wijk er nu een stuk beter uit ziet met de (geplande) nieuwbouw, maar de troep rondom en in de Vijverberg loopt de spuigaten uit en stapelt zich op. Het is niet om aan te zien." Volgens de PvdA is het een stukje natuur wat vergeten is.

"Zowel aan de noord- als zuidkant is het water vies. Het is net een moeras. Er drijft veel plastic en ander afval rond. En niet alleen bij de Vijverberg." De fractie wil weten of er klachten zijn binnengekomen en wat er gedaan wordt qua onderhoud.