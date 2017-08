Interview: Golfster Amber Somers mikt nog altijd op Ladies European Tour

Na maanden uit de roulatie te zijn geweest door de ziekte van Lyme, dient nu de volgende blessure zich aan. Dit keer gooit een polsblessure roet in het eten.

Desondanks is Somers nog altijd even strijdbaar als het aankomt op haar ambities. Haar doel is nog altijd om te schitteren tijdens de Ladies European Tour.

Het was 8 juni, tijdens het NK Strokeplay in Bosch en Duin. Al op de tweede hole ging het mis voor Amber Somers. Een boomwortel maakte een vroegtijdig einde aan het toernooi voor de 19-jarige golfster.

Tekenbeet

"Ik voelde meteen al toen ik tegen de wortel aansloeg, dat het mis zat", vertelt Somers. "Ik was eigenwijs en speelde gewoon door. Tijdens het toernooi heb ik contact gehad met mijn fysio en in overleg heb ik besloten om mijn NK op dat moment te staken."

Het is een tegenslag voor de golfster die eerder in haar nog prille carrière al eerder met een forse blessure te maken kreeg. "Dat was in 2015. In Italië ontdekte ik een rode kring op mijn huid. In eerste instantie leek het een onschuldige muggenbult, maar het bleek toch een tekenbeet te zijn."

De teek droeg de ziekte van Lyme met zich mee waardoor Somers een tijd uit de roulatie lag. "Hoe lang ik precies geblesseerd was, weet ik niet. Zeker de eerste maanden was het heel lastig. Je moet heel veel rust nemen terwijl je veel liever op de golfbaan staat."

IJzersterk team

Inmiddels is Somers zo goed als zeker hersteld van Lyme, maar na enkele maanden te hebben gespeeld dient met haar linkerpols alweer de volgende blessure aan. Na het NK begin juni probeerde de Ossendrechtse golfster nog wel in het Belgische Mol (derde plaats bij U21) en tijdens de Dutch Junior Open, maar een bezoek aan het ziekenhuis was niet te vermijden.

Eind juli bezocht Somers de orthopedisch chirurg. "Er zijn röntgenfoto’s gemaakt maar daar was niks op te zien. 17 augustus heb ik een MRI-scan en een artrografie om een juiste diagnose vast te kunnen stellen. Op basis daarvan wordt er een behandelplan opgemaakt."

Het is een domper voor Somers die de laatste maanden juist grote stappen maakte. "De laatste tijd kwam het er steeds beter uit. Niet alleen tijdens trainingen, maar ook met de wedstrijden. Qua spel, maar ook mentaal ben ik vooruitgegaan." Zo switchte ze van coach en heeft ze een sterk team achter zich staan.

"Vorige zomer heb ik mijn havodiploma behaald en ben ik me volledig gaan focussen op het golf. Marjet van der Graaff is mijn trainster op alle facetten. Daarnaast is Floris Vos mijn mental coach, Maarten Gijssel mijn fysio en helpt Jeroen Verwijmeren me met het fysieke gedeelte."

Spijk

Somers komt uit voor het eerste damesteam van Wouwse Plantage. "We spelen in de Hoofdklasse, voor de dames is dat het hoogste niveau in Nederland. Daarnaast ben ik sinds dit kalenderjaar actief bij The Dutch Futures op The Dutch in Spijk."

In Spijk komen professionele golf(st)ers en de beste amateurs samen. Daar maken ze gebruik van de beste oefenfaciliteiten van Nederland. "Het doel is om tot vier à vijf keer per week in Spijk te gaan trainen."

De Ossendrechtse golfster hoopt dan ook snel haar successen weer voort te kunnen zetten. In 2017 werd ze tweede bij de U21 in zowel Duitsland als Portugal. "Ik hoop dat ik snel herstel van de polsblessure. Met wedstrijden in Turkije, Spanje, Oostenrijk en Denemarken staan er nog een hoop mooie toernooien op de planning."