Cameratoezicht in september van start in Steenbergen

Vanuit de gemeenteraad vroegen meerdere partijen om het installeren van camera's, nadat er verschillende incidenten hadden plaatsgevonden in het centrum. Ook Retail Platform Steenbergen en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Steenbergen, riepen de burgemeester op om camera's te plaatsen.

"Maar een burgemeester moet niet op basis van emoties camera's gaan ophangen", stelde burgemeester Ruud van den Belt eerder dit jaar. Daarom werd er onder andere een veiligheidsanalyse uitgevoerd en er is een enquête gehouden onder inwoners van Steenbergen om de subjectieve veiligheid te meten.

Conclusie

De burgemeester draaide daarnaast een nachtdienst mee met de politie om te ervaren hoe het is gesteld met de veiligheid in het centrum. Uiteindelijke conclusie: Er worden camera's in het centrum van Steenbergen geplaatst.

"Er zijn regelmatig incidenten in het centrum van Steenbergen en inwoners voelen zich hierdoor (wel eens) onveilig in de avonduren. Eerdere maatregelen, zoals de inzet van het horecateam en verbetering van de verlichting hebben niet het beoogde effect gehad en cameratoezicht is een effectieve extra maatregel", aldus de gemeente Steenbergen.

De camera's worden voor de duur van twee jaar geplaatst en na een jaar wordt geëvalueerd of de toezicht nog noodzakelijk is. De camera's komen aan beide kanten van de Markt te staan, op het kruispunt bij de Blauwstraat en de Grote Kerkstraat en ze richten zich op het Doktersdreefje en de Pompstraat.

Privacy

De camerabeelden mogen maximaal zeven dagen worden bewaard als er geen incidenten gebeuren. "De camerabeelden worden enkel in de weekenden op gepaste tijden live uitgelezen door de politie eenheid Zeeland-West-Brabant. Ook tijdens evenementen en feestdagen en wanneer het nodig is in het kader van de openbare orde en veiligheid, worden de beelden live uitgelezen", meldt de gemeente.

Op de camerabeelden is een privacyscreening van toepassing. Dit betekent dat woningen niet in beeld komen, mocht de camera daar op komen te staan. Denk hierbij aan de appartementen boven het stadscentrum.