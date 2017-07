Verkeersborden hebben positief effect op Burgemeester van Loonstraat

Brabantse Wal Drie stichtingen nemen in 2018 peuterspeelzalen over Verschillende stichtingen hebben de handen ineengeslagen om per 1 januari 2018 de peuterspeelzalen in Bergen op Zoom en Steenbergen over te nemen. De drie stichtingen, LPS Kindcentra, Stichting kinderopvang Mamaloe en Stichting het Peutercollege NL hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend.