Lions Club kiest weer voor Zuidwesthoek Business Awards

Dit initiatief van de Lions Club Woensdrecht Zuidkwartier was zo’n succes dat over opvolging niet lang nagedacht hoefde te worden. De voorbereidingen voor de tweede editie zijn dan ook volop bezig, een editie die plaats moet vinden op vrijdagavond 30 maart 2018.

Net als in maart 2016 zullen er Awards vergeven worden in drie verschillende categorieën. Daarbij zijn de categorieën ten opzichte van vorig jaar wel wat aangepast. Volgens Henk Kielman, PR-verantwoordelijke voor de Lions Club Woensdrecht Zuidkwartier met betrekking tot de Zuidwesthoek Business Awards, is expres gekozen voor een andere invulling.

"De vorige keer hadden we Awards in de categorieën retail, handel en recreatie, maar daardoor konden sommige ondernemers niet goed meedoen. We wilden daarom dit keer ook de kleinere ondernemers meer kansen geven, door voor hen een aparte categorie in het leven te roepen. De komende editie zijn er dus Awards te vergeven in de categorieën ‘industrie- en productiebedrijven, ‘zzp’ers en start-ups’ en ‘retail en dienstverlening’."

Voorbereidingen

De categorieën voor de genomineerde ondernemers zijn dan wat aangepast, de avond zelf zal er verder grotendeels hetzelfde gaan uitzien. "Allereerst hebben we gekozen voor dezelfde locatie, dus het ZuidWestHoek College in Ossendrecht. In samenspraak met de school is gekozen voor de organisatie van de Awards op Goede Vrijdag, 30 maart 2018."

"De leerlingen van de opleiding Horeca, Bakkerij en Recreatie zullen tijdens de avond hun opleiding tot praktijk brengen middels de ondersteuning van de catering en horeca, welke wederom verzorgd zal worden door het team van Non Plus Ultra."

"Ook zal er weer een jury zijn die bedrijven gaat bezoeken en beoordelen die op een of andere manier genomineerd gaan worden. De invulling van de jury wordt op dit moment voorbereid en er zijn ook nog geen genomineerden. Deze kunnen straks voorgedragen worden."

We willen nu vooral de datum voor de Awards in de agenda’s van de ondernemers krijgen, zodat ze straks weten wanneer een en ander gaat plaatsvinden."

Vakmanschap

In maart 2016 gingen Restaurant Jagersrust, BeiHanneke en Matthijs Snoep er met de Awards vandoor. Bij de Zuidwesthoek Business Awards 2017 maken zij gewoon opnieuw kans om deze felbegeerde Award in de wacht te slepen.

"Iedere ondernemer is welkom om mee te doen, ook de oud-winnaars. We hebben in ieder geval van enkele ondernemers die als tweede of derde eindigden gehoord dat ze graag opnieuw mee willen doen."

Met de organisatie van de Awards wil Lions Club Woensdrecht Zuidkwartier niet alleen ondernemers eren, maar ook fondsen generen van lokale sociale en/of culturele doelen.

"Vorige keer hebben we een kleine 10.000 euro opgehaald voor diverse goede doelen. We streven naar een soortgelijk bedrag. Welke doelen we dit keer gaan benaderen is momenteel nog in onderzoek. Met de avond willen we in ieder geval een bijdrage leveren aan de stimulering en bevordering van het ondernemerschap in de gemeente. Het motto is dan ook Vakmanschap 2.0, oftewel het nieuwe moderne vakmanschap."

Kijk voor meer informatie over de Zuidwesthoek Business Awards op www.zuidwesthoekbusinessaward.nl.

BIJDRAGE JOSÉ VAN DER WEGEN