Steenbergen krijgt hardlooptocht met zombiethema

Verspreid door de stad liggen spullen die biologen nodig hebben om de inwoners te beschermen tegen 'het virus'.

Hardlopers krijgen bij de start een gordel, met daaraan drie lintjes. Deze lintjes staan voor 'levens'. De zombies zullen proberen deze levens af te pakken.

Het idee ontstond toen Menno Ooms en Martijn Hagens elkaar tegen het lijf liepen en besloten om de handen in één te slaan. Ooms legt uit hoe dat ging. "Ik had een idee om iets met Halloween te doen en Martijn doet veel buitenactiviteiten met hardlopen. We besloten om die twee dingen te combineren, uiteindelijk is daar de Ghost Town Run uit ontstaan."

Als het aan de twee organisatoren ligt, wordt het de meest angstaanjagende 'run' ooit in West-Brabant. Het parcours dat hierbij afgelegd moet worden is ongeveer vijf kilometer en start en finisht in de Wouwsestraat.

Beleving

In de basis is het een 'run' door Steenbergen, maar Ooms wilde daar graag iets extra’s aan toevoegen. "Er zijn natuurlijk al meerdere ‘runs’ of hardloopwedstrijden door de stad, dus wilden we graag wat anders doen. Door middel van de zombies en het verhaal eromheen proberen we een extra beleving te creëren."

Ooms hoopt vooral op goed en droog weer. Hij zet in op vierhonderd deelnemers, maar dat is voor hem niet het belangrijkste. "Het belangrijkste is dat iedereen achteraf veel plezier heeft gehad en veel gekkigheid heeft meegemaakt."

Ondanks dat de eerste editie nog moet plaatsvinden en Ooms vooral hoopt dat dat naar tevredenheid zal gebeuren, durft hij stiekem al een beetje vooruit te kijken. "Martijn en ik zijn allebei van het organiseren, dus dit vinden we hartstikke leuk. We gaan eerst kijken hoe dit jaar verloopt, maar een ding kan ik wel beloven: volgend jaar doen we het gewoon weer én dan nog beter."