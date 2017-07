Opnieuw twee panden verkocht in Bergen op Zoom

Dat laat wethouder Ad Coppens weten.

De afgelopen maanden heeft de gemeente Bergen op Zoom een grote slag geslagen als het gaat om de verkoop van panden die al een tijdje leegstaan. Onlangs werd ook al melding gemaakt van verkopen aan de Slingerweg en de Edisonlaan.

"Beide initiatieven hebben een positieve ontwikkeling op de gebieden waarin ze liggen. Het is mooi om te zien dat panden die al langere tijd leegstaan weer een nieuwe invulling krijgen. Dat is mooi voor de stad en is positief voor de inwoners", aldus wethouder Ad Coppens (Economische Zaken en Financiën).

Geïnteresseerden

De voormalige VW-garage is sinds vorig jaar in handen van de gemeente en daar kwamen meteen een aantal verschillende geïnteresseerde partijen op af. "Uitgangspunt daarbij was dat het beoogde gebruik mogelijk gemaakt kon worden binnen het bestaande bestemmingsplan", aldus de gemeente Bergen op Zoom.

"Uiteindelijk is de keuze gevallen op een bedrijf dat op die plek een fullservice wasstraat wil beginnen. Het plan zal een verbetering voor de stadsentree betekenen."

De voormalige bibliotheek aan de Dorpsstraat stond al ruim zes jaar te koop. "De afgelopen jaren is er wel regelmatig interesse geweest, maar het is nooit tot een bod gekomen." Tot nu, want een projectontwikkelaar heeft haar oog laten vallen op het pand en een bod gedaan om er tien appartementen én een commerciële ruimte in te kunnen vestigen.

Tijdelijk gebruik

"De voorgestelde herbestemming is wel in strijd met het vigerende bestemmingsplan, maar het college maakt medewerking mogelijk door gebruik te maken van een afwijkingsbevoegdheid."

Het pand wordt op dit moment tijdelijk gebruikt door Stichting Verenigde Wijkcentra in verband met de verbouwing van de zaal van de Wittenhorst, maar zij gaan hoogstwaarschijnlijk geen hinder ondervinden van de verkoop.