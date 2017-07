ZuidWestHoek College ontvangt bijzondere gasten

Junior Cycling Malaysia, een wielerteam uit Maleisië,verblijft namelijk vier weken in Nederland en trok er samen met instructeurs en leerlingen van de school op een mountainbike op uit om de prachtige omgeving te verkennen. De combinatie van fietsen en het aanwezige zonnetje, zorgde voor alleen maar stralende gezichten.

Nu hoor ik u denken: hoe komt een wielerploeg uit Maleisië in Ossendrecht terecht? Nou, dat zit als volgt. De aanstichter van dit alles is zonder enige twijfel Kees Kuijlen. Kuijlen zit al 40 jaar in de wielersport en heeft inmiddels een aardig netwerk opgebouwd. Toen Graham Seers, coach van het team en een oude vriend van Kuijlen, hem vroeg of een verblijf in Nederland tot de mogelijkheden behoorde, hoefde hij niet lang na te denken. En zo gebeurde het dat een wielerploeg uit Maleisië, bestaande uit acht renners, zijn kamp voor vier weken heeft opgeslagen in Hoeven. Kuijlen legt uit met wat voor ploeg we te maken hebben. "Het is eigenlijk een regeringsploeg, die gefinancierd wordt vanuit de regering van het land. We hebben een programma voor ze opgesteld hier in Nederland, zodat ze ervaring op kunnen doen."

ZuidWestHoek

In dat programma kon het wielercollege van het ZuidWestHoek natuurlijk niet ontbreken. Op de school krijgen leerlingen de kans om naast de reguliere vakken wielercolleges of mountainbike colleges te volgen. Daarnaast wordt er twee keer in het jaar een clinic gegeven in Limburg en staat ieder jaar een reis naar het Gardameer op het programma. En dus werden Roland Nooij en Bas den Ouden gevraagd om, in samenwerking met leerlingen van de school, de gasten uit Maleisië mee te nemen op een tocht door de omgeving. Nooij vindt het maar wat leuk om met de ambitieuze jongelingen op de fiets te stappen. "Ook voor ons is dit de eerste keer, maar het is echt uniek. We laten graag zien aan anderen wat we hier doen." Ondertussen zit de school ook niet stil, want rond de school is sinds kort een zogeheten wielerbaan van 1,4 kilometer te vinden. Ook zijn er plannen om een gebied voor de mountainbikers in te richten.

Ontwikkeling

Voor de ploeg uit Maleisië is de reis vooral bedoeld om ervaring op te doen en jonge wielrenners te laten wennen aan andere culturen en echte wedstrijden. Graham Seers is als begeleider van de jonge talenten meegekomen en voelt zich erg op zijn gemak in Nederland. "We bring Malaysia to the Netherlands. We genieten enorm van alles wat voor ons wordt gedaan." Gedurende de maand staan er een aantal wedstrijden op het programma en wordt er getraind bij de wielerclub in Breda. Alles staat in het teken om wielrennen in Maleisië op de kaart te zetten, volgens Seers is er zeker potentie. Hij is in ieder geval dankbaar voor de mogelijkheden die hem en zijn ploeg worden geboden. De betrokkenen vanuit het ZuidWestHoek College genoten ook zichtbaar van de niet alledaagse gasten. Ter afsluiting werd er nog een frietje gegeten en ’s avonds was iedereen als ‘fietsgast’ aanwezig bij ‘Tour du Jour’ in Breda. Één ding is zeker: Nederland en het ZuidWestHoek College zullen ze niet snel vergeten!