Interview: Nederlands kampioene rolschaatsen Sylvia Pistorius

Haar jongste titel behaalde ze begin juli in Nieuwegein, waarbij ze voor het eerst in een voor haar nieuw onderdeel uitkwam en daar dus direct de sjerp en het eremetaal kreeg omgehangen.

Voor burgemeester Steven Adriaansen en sportwethouder Hans de Waal was dit reden om Sylvia uit te nodigen voor een huldiging met bloemen en het Woensdrechtse sportshirt op het gemeentehuis ter ere van haar prestaties.

"Vorig jaar deed ik mee bij het vrije rijden aan het WK en wilde ik eigenlijk mijn carrière afsluiten na mijn blessure, maar ik voelde dat ik er spijt van zou krijgen. Er is één onderdeel binnen het rolschaatsen dat ik nog nooit had gedaan, namelijk het roldansen. Ik train wel anderen op dit gebied, maar zelf had ik het dus nog nooit gedaan. Ik vond het echt iets voor mij en ben in februari begonnen, waarna ik in maart mijn eerste wedstrijd had in Bergen op Zoom. Die heb ik gelijk gewonnen. Daarna won ik ook de volgende wedstrijden op dit onderdeel en had ik de hoop ook Nederlands Kampioene te worden. Dat kampioenschap won ik ruim, wat me een ticket voor het komende EK in Italië heeft opgeleverd."

Crowdfunding

De titel in het roldansen was de veertiende voor Sylvia als soliste in het rolschaatsen. De andere dertien titels behaalde ze met het vrije rijden. "Maar ik heb ook binnen andere onderdelen en met groepen Nederlandse titels behaald."

Alle titels zijn bijzonder, omdat er in Nederland geen topsportstatus aan het rolschaatsen wordt gegeven. Dat betekent dat Sylvia alles zelf moet betalen. "Ik investeer veel in mijn sport. Ben bijvoorbeeld vier keer een week naar Italië gegaan om daar te trainen. Dat heb ik zelf moeten bekostigen. Ook het verblijf voor het EK moet ik zelf bekostigen, evenals de kosten voor de reis en het verblijf naar het WK in Nanjing in China waar ik ook voor geselecteerd ben. Daarom ben ik een crowdfundingactie begonnen op GoFundMe. Op die manier hoop ik samen met mijn trainster toch naar China te kunnen gaan."

Niveau

Deelname aan de World Games daar is voor Sylvia het voornaamste doel, want "rolschaatsen is een sport waarin Italië, Spanje en Argentinië tot de top behoren. Nederland staat hierin echt niet op de kaart. Maar ik doe mijn uiterste best om het niveau op te krikken. De Italiaanse bondscoach voor Nederland Andrea Gandolfi speelt daarbij een belangrijke rol. Nu al is zichtbaar dat het niveau omhoog gaat, bij de jeugd, maar ook bij mijzelf. Ik doe er dan ook veel aan, ben een harde werker en dat valt ook op." D

e pirouettes van Sylvia zijn bijvoorbeeld wereldberoemd in de rolschaatswereld, want pirouettes draait ze als de beste op haar rolschaatsen. “Ik weet dan ook zeker dat als ik de kansen zou krijgen zoals de rolschaatsers uit de andere landen, dat ik zeker niet voor ze zou onder doen. Het EK zie ik dan ook als goede repetitie om nog verder te verbeteren richting het WK. Bovendien kan ik zo zien waar ik sta binnen het roldansen, wat voor mij toch een nieuw onderdeel is."