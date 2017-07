Jeugd breekt door op tennistoernooi van LTC De Zoom

Het toernooi staat niet allen bekend om het sterke deelnemersveld maar ook om de gezelligheid en vooral om de culinaire verwennerij. Toernooileider Jules Boonman geeft aan dat er wel 25 mensen betrokken zijn bij het goed laten verlopen van het toernooi en het tot stand brengen van een gevarieerd programma. Ieder heeft zijn of haar taak in, de wedstrijdleiding, de bar club of de culinaire club.

Jules Boonman geeft aan: "We zijn er om het toernooi zo soepel mogelijk te laten verlopen waarbij gezelligheid hoog in het vaandel staat". Jules vervolgt: "Iedere speler, top of tob, wordt op dezelfde manier benaderd, een voorbeeld hiervan is dat het prijzengeld in alle categorieën gewoon hetzelfde is". In de tent, het culinaire centrum van het toernooi, zijn de hele week door gratis heerlijke hapjes te halen, verzorgd door een team met doorgaans een culinair verleden onder de bezielende leiding van Wil Doomen. Werkelijk voortreffelijk. Hoogtepunt was de finaledag met een knipoog naar een tennistoernooitje in Engeland, ’Wimbledon day’. Spelers en toeschouwers werden gefêteerd op aardbeien met slagroom en champagne. Nadrukkelijk stel Jules: "We kunnen dit alleen doen met medewerking van de vele sponsoren, die hij bij deze ontzettend bedankt voor hun inspanningen".

Het toernooi

Het toernooi werd gespeeld van 10 juli t/m 16 juli, waarbij reeds in het voorweekend een aantal partijen werd afgewerkt. In totaal waren er ca 490 inschrijvingen, welke verdeeld over alle categorieën 382 te spelen partijen opleverde. Het leverde direct al spannende partijen op, getuige het aantal gespeelde 3-setters. Het wedstrijdverloop leerde al snel dat jeugdspelers van 14 – 15 jaar hun stempel gingen drukken in de hogere categorieën A en B. Op de finaledag stonden de jeugdspelers Suzanne van de Kar (14), Denise van Doremalen (15) en Luc van de Gruiter (14) alle drie in twee finales, te weten Damesenkel A en B, Damesdubbel B terwijl Luc tekende voor de finale Herenenkel B en samen met zijn vader, de kampioenenmaker Gillis van de Gruiter in de finale Herendubbel B. De jeugd gaf een uitstekend visitekaartje af door alle finales waarin zij speelden te winnen, 100% dus.

Uitslagen

De uitslagen van de finales in de A en B poules zijn: HE A: Daan Maasdam – Tommie Withagen 7-5 / 6-1, DE A: Suzanne van de Kar – Genora Piepenbroek 6-4 / 7-6, HE B: Luc van de Gruiter – Martijn Kouters 6-1 / 6-1, DE B: Denise van Doremalen – Tessa Govers 6-1 / 7-6. De dubbels waren respectievelijk een prooi voor HD A: Arien Dijkhof en Daan Maasdam, DD A: Ingeborg Roks en Charlotte van Velthoven, DD B: Denise van Doremalen en Suzanne van de Kar, HD B: Luc van de Gruiter en Gillis van de Gruiter, GD A: Charlotte van Velthoven en Rob Hendrix , GD B: Michelle Hendriks en Hei Loman. Natuurlijk waren er nog veel meer echte winnaars, een compleet overzicht wordt in de volgende bode gepubliceerd.

Tot slot

Toernooileider Jules Boonman gaf in een gesprek halverwege het toernooi aan dat dit toch wel ‘slopende dagen en nachten’’ zijn voor hem en alle commissieleden zijn. "We genieten van de response die we krijgen maar volgende week is het toch echt bijkomen voor ons allemaal". Jules en overige commissieleden het is jullie van harte gegund. Tot volgend jaar op het Zoom(er)toernooi.

BIJDRAGE JAN DIRK HUIJSER