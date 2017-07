Corniel van Leeuwen: “Afval scheiden begint in de supermarkt”

Samen met zijn vrouw Inge en dochters Lauren en Jolie deed hij de afgelopen honderd dagen mee aan de 100-100-100-uitdaging. Daarbij is het de bedoeling dat 100 huishoudens, gedurende 100 dagen, 100 procent restafvalvrij gaan leven. Dat is in het geval van Corniel en zijn gezin niet helemaal gelukt, maar toch hebben ze een grote slag gemaakt. "Het begint met een harde reset."

De gezinnen begonnen allemaal op 4 april 2017. "Maar, we deden als gezin al veel als het gaat om het scheiden van afval", vertelt Corniel. Toch vond hij het interessant om mee te doen aan de challenge, mede omdat er in huis nog luiers worden gebruikt én omdat zijn vrouw Inge een eigen zaak aan huis heeft. "Hoe kan je dan toch zorgen dat je zo min mogelijk afval creëert?" De eerste drie weken waren volgens Corniel dan ook meteen de zwaarste weken. "In die eerste weken ben je er echt heel bewust mee bezig en er moet echt een soort gedragsverandering plaatsvinden. Een soort harde reset", legt Corniel uit. Na die eerste drie weken hadden ze de smaak te pakken.

Verandering

In de opzet van de challenge mocht het gezin de luiers scheiden van de restafval. "Toen bleek pas hoe dominant die luiers zijn in onze afvalstroom." Van de ongeveer 2,5 kilo restafval in twee weken ging het om bijna twee kilo aan luiers. "Daarnaast hebben we ook gekeken waar het afval vandaan komt. Het meeste komt uit de keuken, een deel uit de badkamer en een deel uit de kapperszaak, maar dat viel me alles mee." Aan het begin van de honderd dagen wilde Corniel geen afvalbak voor het restafval in de woonkamer zetten, zodat hij voor al het restafval naar buiten moest lopen. "Dat is wel veranderd. Aan het begin was dat wel goed om even die harde scheiding te maken en overal goed over na te denken of het echt bij restafval hoort. Maar uiteindelijk hebben we twee prullenbakken neergezet. Eén grote voor het plastic afval en een kleine duo voor zowel papier als het kleine beetje restafval."

Winst

De grootste winst heeft Van Leeuwen eigenlijk bereikt door tips van anderen. "Zo krijgen heel veel mensen nog reclamefolders binnen, terwijl je die tegenwoordig ook op een app kan lezen. Bij de gemeente kan je een ja/nee-sticker halen waardoor je bijvoorbeeld wel de Thoolse Bode ontvangt, maar geen foldertjes. Dat scheelt enorm in je afval." Daarnaast heeft Van Leeuwen geleerd dat het niet alleen om het afval scheiden gaat, maar dat het eigenlijk al begint met wat je koopt in de supermarkt. "Je kan bijvoorbeeld knakworsten uit blik kopen, maar je hebt ze ook in glazen potten die beter te recyclen zijn."

Verbetering

Nu de proef over is gaat Van Leeuwen gewoon door met het scheiden van afval, maar hij heeft nog wel een paar verbeterpunten voor de gemeente. "Er moet echt worden ingezet op de inzameling van plastic afval. Zo moeten mensen bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om een extra container aan huis te krijgen voor het plastic afval. Mensen die daar geen ruimte voor hebben moeten veel makkelijker plastic zakken zien te krijgen waar ze het afval mee aan straat kunnen zetten, want die moet je nu nog bestellen en dat duurt veel te lang." Ook wil Corniel dat wordt ingezet op de afvalscheiding bij verenigingen. "Kijk hoeveel plastic bekertjes en bakjes je bijvoorbeeld bij een voetbalclub hebt, maar er zijn nu geen mogelijkheden om dat apart in te zamelen. Zet daar een container weg voor het plastic en beloon ze bijvoorbeeld met een extra subsidie. Ik zie het als kans om nieuwe inkomsten te genereren."