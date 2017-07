Goede kansen voor winterveldbonen op Tholen

Zomerveldbonen waren al langer bekend maar de winterbonen zijn sinds 2013 in Nederland in opkomst. In de feedsector worden ze al toegepast maar er zijn ook kansen voor de foodsector.

Van ver was de opvallende kar van Limagrain te zien op het teeltbedrijf van Piet van der Slikke. Iets over half twee begon Arie de Groot met de presentatie vanaf de kar. Hij maakte duidelijk dat ze volop bezig zijn met de promotie van de winterveldbonen en overal in agrarisch Nederland vinden al karpresentaties met veldbezoek plaats of zullen nog plaatsvinden.

Overleven in de winter

In het Verenigd Koninkrijk is het al jaren een succes. Zeker 40.000 ha neemt de teelt van winterveldbonen daar in beslag. De winters zijn er wat zachter maar ook op het vasteland van Europa zijn er volop kansen. In België wordt er al 700 ha bebouwd en in ons land steeg het in enkele jaren van 40 naar 250 ha. Het gewas kan 10 graden vorst doorstaan en heeft tal van voordelen boven de zomervariant: veel hogere opbrengst, minder zaad nodig door betere uitstoeling en een vroegere oogst: eind juli/begin augustus.

Tussen de bonen

Na deze korte inleiding wordt de groep gesplitst: Eén groep blijft bij de presentatiekar zitten voor nog meer uitleg en bezinning en een andere groep gaat het veld in onder leiding van Antoon Verhoeven. Het gewas op het land staat er prima bij. De aanwezige telers zijn het erover eens: dit kan binnen 14 dagen geoogst worden. Verhoeven geeft uitleg over de manier van zaaien en de dichtheid van het zaad en de diepte van de zaadbonen. Die moet minstens 8 – 10 cm zijn omdat het de winter door moet. Aan de orde komen verder: de bemesting, het gebruiken van beschermingsmiddelen, vreetschade, groei en andere zaken. Verhoeven wordt bijgestaan door ervaringsdeskundigen die de winterveldbonen al geteeld hebben en nuttige en praktische tips geven. Dat geldt ook van Bert Gideonse die de financiële kanten benadrukte en liet zien dat het gewas goede winst kon opleveren.

Toepassingsmogelijkheden

De vraag waar alles om draait, is natuurlijk: waar zijn de veldbonen voor geschikt na de oogst. Allereerst blijkt al volop dat ze in de feedsector succesvol zijn. Aanvankelijk waren de bonen alleen geschikt voor rundvee maar steeds meer worden ze nu ook gebruikt bij kippen, geiten en varkens. Natuurlijk is alles eerst goed onderzocht en na experimenten bleek dat dit inderdaad goed en veilig werkte. Een heel andere zaak is natuurlijk of de veldbonen ook geschikt zijn voor menselijke consumptie. Hiervoor kwam deskundige Henny van Gurp aan het woord: "Voor alles moeten we vaststellen dat het om een halffabricaat gaat. De foodsector is volop in ontwikkeling en in laboratoria zijn we voortdurend bezig met proeven welke bewerking geschikt is om de veldbonen te gebruiken in voedingsmiddelen. Het is bekend dat het een heel gezond product is met volop eiwitten. De Europese consument houdt echter van zoet en daar moet natuurlijk rekening mee worden gehouden. In landen als Marokko en Egypte is dat veel minder en daar worden de veldbonen al geconsumeerd." De eindconclusie is duidelijk: De winterveldbonen gaan een zonnige toekomst tegemoet op Tholen.