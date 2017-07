’t Zééuws MontMartje krijgt een vervolg

Brabantse Wal Wijkagenten tevreden over eigen steunpunt in gemeentehuis Sinds april vorig jaar is in het gemeentehuis in Hoogerheide een steunpunt van de politie gevestigd. De voormalige leesruimte is nu de thuisbasis voor de vijf wijkagenten Chris van der Veen, Fon Wagenaars, Frank Nolten, Ben Nefs en Ron van der Wel en jeugdagent Quiryn Weijgers.