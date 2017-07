Expeditieleden brengen zeven ideeën aan wal

Het zijn drie van de zeven ideeën die door de expeditieleden van Expeditie Nassau zijn uitgewerkt om het vestingverleden van Steenbergen beter op de kaart te zetten. Vorige week kwam de ‘bemanning’ weer aan wal om de resultaten van het vier maanden durende traject te presenteren. Met de officiële opening van een kleine zeecontainer op de Markt van Steenbergen kon iedereen de concepten bekijken.

Het woord werd gevoerd door de kapitein van de expeditie Andries Boer. "Als kapitein heb je drie dingen nodig: Een stip op de horizon waar je naartoe wil, een route die je wil varen en een goede bemanning voor de expeditie." De afgelopen vier maanden is hij als kapitein samen met de expeditieleden op zoek gegaan naar verschillende ideeën om het vestingverleden van Steenbergen beter op de kaart te zetten. "Twintig jaar geleden wisten enorm veel mensen niet dat Den Bosch een vestingstad is, zij hebben er de afgelopen twintig jaar hard aan gewerkt en nu weet iedereen het." Datzelfde hebben de expeditieleden voor ogen met Steenbergen. Daarom gingen ze op excursie naar andere steden en ook op vakanties werd gekeken hoe men toerisme wist te binden aan de stad. "Niet om het te kopiëren, maar om te kijken hoe wij dat zouden kunnen inpassen in Steenbergen."

Concepten

In totaal kwamen er ruim zevenhonderd ideeën op tafel te liggen en dat maakte het niet makkelijker. "Er was wel eens een woordenwisseling, maar dat hoort erbij." De zevenhonderd ideeën zijn uiteindelijk uitgewerkt in negen concepten. "Eén daarvan is in de laatste fase afgevallen." In de reflectiefase kregen mensen buiten de expeditie de kans om hun licht te laten schijnen op de projecten. "Dat ene project vond men niets." Een ander concept is meer aangehouden als algemeen beeld, dan als een uitvoerbaar concept. De zeven overgebleven ideeën werden in de zeecontainer aan de inwoners tentoongesteld. Dat varieert van de vorm van de oude vesting terugbrengen in Steenbergen tot het houden van speciale Vestingspelen en het inrichten van een Vestinghuys waar toeristen meer informatie kunnen vinden over Steenbergen als Vestingstad. "De Vestingspelen zijn bijvoorbeeld al heel snel te realiseren. Je kan als school ervoor kiezen om een sportdag niet bij school te houden, maar bijvoorbeeld bij Fort Henricus. Daarmee krijgt het meteen een ander karakter", legt Andries Boer uit. Andere ideeën duren wellicht wat langer.

Vestingstad

"De officiële expeditie is nu misschien afgelopen, maar hij gaat op land gewoon door", stelt Andries Boer. "De concepten zijn mooi, maar ze krijgen pas echt betekenis als ze daadwerkelijk worden opgepakt." Volgens wethouder Petra Lepolder is dat niet alleen een zaak voor de gemeente. "U bent als expeditieleden ambassadeurs voor de vestingstad Steenbergen, we willen dit met de hele gemeenschap oppakken." Na de zomer komen de expeditieleden weer samen. "De concepten zijn gerangschikt op wat de expeditieleden het belangrijkst vinden." Bovenaan het lijstje staat Herstelde Vesting, waarbij de vormen van de vesting weer terugkomen in de stad Steenbergen. "Eigenlijk moet iedereen binnen de gemeente Steenbergen weten van deze ideeën, zodat men bij iedere beslissing die ze maken kijkt of het past bij het Vestingverleden." Dat wordt bijvoorbeeld ook gedaan bij de nieuwe inrichting van het stadspark. Jeanine Pieck van Urban Jazz uit Oisterwijk kwam ook een kijkje nemen bij de uitgewerkte concepten. "Je hebt in Steenbergen het centrum en de haven, wij willen daar het stadspark aan toevoegen als derde element. Het is een gemiste kans als wij hier niet iets mee doen." Zo heeft het stadspark de vorm van een ravelijn, een buitenwerk van een vesting. "Er zijn ideeën om in het stadspark de contouren van dit Ravelijn terug te brengen als rand van de oude stad." Of dit gaat gebeuren en in welke vorm is nog niet duidelijk. "Maar we nemen het zeker mee in het ontwerp."