Wijkagenten tevreden over eigen steunpunt in gemeentehuis

Al benadrukken zij meteen dat zij niet de enige agenten zijn die zich met de gemeente Woensdrecht bemoeien. "Het heet hier niet voor niets steunpunt", verwijst Van der Wel naar de capaciteit die het politiekantoor in Bergen op Zoom ook voor de zuidwesthoek beschikbaar heeft staan.

De gemeente Woensdrecht was een van de eerste gemeenten in de regio met een eigen politiesteunpunt. Anders dan een politiekantoor is het steunpunt veel meer een werkplek voor de wijkagenten, die zo sneller ter plaatse kunnen zijn en zich midden in de gemeente bevinden.

"Het politiekantoor in Hoogerheide is een paar jaar geleden gesloten. Dat we nu weer terug zijn in de gemeente levert ons veel tijdwinst op, omdat we niet helemaal naar Bergen op Zoom moeten voor ons bureauwerk", stelt de Ossendrechtse wijkagent Frank Nolten.

Aangifte

Dat betekent niet dat inwoners op ieder moment van de dag kunnen binnenlopen om de wijkagent te spreken. Nolten: "Je kunt hier geen aangifte doen, want we proberen zoveel mogelijk in de wijk te zijn." Toch is iedereen welkom als de wijkagenten er wel zijn.

"Als het licht hier brandt, klop je even op de deur en kun je binnenlopen", nodigt Chris van der Veen, wijkagent van Hoogerheide uit.

Musketiers

Inmiddels is het steunpunt al ruim een jaar operationeel en de wijkagenten zien er veel voordelen van. Naast de genoemde tijdwinst ervaren de agenten ook veel kortere lijntjes met de gemeente en andere organisaties. Fon Wagenaars, wijkagent van Putte, noemt een voorbeeld van die ochtend.

"Er speelde iets, dat ik met de gemeente wilde overleggen. Dan stap ik zo naar Lesley Heshof, de ambtenaar openbare orde en veiligheid toe. Onderweg kom ik ook nog eens de burgemeester tegen in de gang en zo wordt er meteen actie ondernomen."

Briefing

Toch benadrukken de agenten dat zij niet de enige personen zijn die klaar staan voor de veiligheid in Woensdrecht. Van der Wel: "We beginnen iedere werkdag nog steeds in Bergen op Zoom, waar we eerst een briefing krijgen. Die briefing is heel belangrijk, want dan kunnen wij ook aangeven wat er in Woensdrecht speelt en daar extra capaciteit voor vragen."

Daarnaast doen de wijkagenten er ook alles aan om zich zichtbaar op te stellen. Zo namen de agenten deel aan de Lentefeesten in Hoogerheide en zijn er plannen voor een pop-up store tijdens de Putse Kermis in oktober.