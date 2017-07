Gemeente slaat aanbod voor Nieuwe Vesting af

Waarom het bod is afgewezen wil wethouder Patrick van der Velden niet vertellen, omdat dat juridisch niet mogelijk is. In september start de gemeente zelf met een gefaseerde aanbesteding van de gronden die nog ontwikkeld moeten worden.

De Scheldepioniers VOF bestaat uit alle partijen die op dit moment al betrokken zijn bij de realisering van de Scheldevesting. Zij hebben de handen ineen geslagen en voor alle grond die nog ontwikkeld moet worden in de nieuwe wijk een bod gedaan, maar daar kan het gemeentebestuur zich dus niet in vinden. "We komen natuurlijk uit een Nedalco-affaire", stelt wethouder Patrick van der Velden. Daarmee doelt hij op de aankoop van het voormalige Nedalcoterrein in Bergen op Zoom. De gemeente kocht de gronden waar uiteindelijk een hele wijk moest ontstaan, maar toen klapte de huizenbubbel en bleef de gemeente achter met een enorme schuld. "We willen nu de risico’s beperken en we willen garanties voor grondafname." De gemeente wil de gronden dus niet allemaal in een keer verkopen met het risico dat er daarna jaren niets mee gedaan wordt.

Uitstraling

"Het project loopt op dit moment netjes en dat willen we in dezelfde trend doorzetten." Daarnaast wil de gemeente ook dat de kwaliteit en de uitstraling zoals die op dit moment wordt gehanteerd in de nieuwe wijk niet verslechterd. Daarom wordt in september gestart met een gefaseerde meervoudig onderhandse aanbesteding. Daarbij is het alsnog mogelijk dat de Scheldepioniers de uiteindelijke ontwikkelaars worden van de gebouwen, maar dan moet er dus wel een ander bod komen. In totaal moeten er op de nog ontwikkelbare gronden zo’n 265 woningen gebouwd gaan worden. "Deze woningen zijn al in ons woningbouwplan opgenomen. We willen ieder jaar ongeveer 200 huizen bijbouwen in de gemeente."