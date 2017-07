Buurtbemiddeling van start in gemeente Tholen

Voorheen kwamen meldingen binnen bij de gemeente, Stadlander en de politie, maar vanaf nu wordt WijZijn Tholen hiervoor verantwoordelijk. De gemeente Tholen is daarmee de 250ste gemeente in Nederland die start met zo’n project. Hoewel het startschot nu is gelost, wordt vanaf oktober daadwerkelijk begonnen met de buurtbemiddeling.

Coördinator van de buurtbemiddeling op Tholen is Pascal Vos. "We hebben in de gemeente Tholen nu twee vrijwilligers gevonden die zich in willen zetten voor de buurtbemiddeling, maar we hopen in september/oktober een team te hebben van ongeveer tien vrijwilligers. Buurtbemiddeling kan immers niet zonder vrijwilligers", legt ze uit.

Pascal heeft zelf al vijf jaar ervaring bij buurtbemiddeling Roosendaal en is blij dat ze nu aan de wieg staat van een heel nieuw project. "De bemiddeling kan helpen de leefbaarheid in een straat of dorp te verbeteren. Problemen tussen buren of buurtgenoten beginnen vaak met kleine irritaties. Als het niet lukt deze samen op te lossen, kan de situatie behoorlijk uit de hand lopen. Een buurtbemiddelaar kan dan de helpende hand bieden."

Succes

Wethouder Jan Harmsen is eveneens blij met de komst van de buurtbemiddeling en naar eigen zeggen heeft de gemeente bewust lang gewacht. "We wilden de 250ste gemeente zijn die zich hierbij aansloot." Volgens de wethouder is het lastig om te zeggen dat hij hoopt dat het een succes wordt.

"We willen eigenlijk dat buurtbemiddeling helemaal niet nodig is en dat de mensen zelf bekijken of ze er samen uit kunnen komen. Ik hoop dat jullie dus heel weinig successen hebben, maar dat je wel succes hebt als het echt nodig is." Harmsen heeft vroeger soortgelijk werk gedaan voor de kerk, en heeft daar zelf klaarblijkelijk ook veel van geleerd.

"Als kinderen met elkaar ruzie hebben, moet je je als ouders daar niet mee bemoeien. De kinderen zijn dan al vaak weer samen aan het spelen, terwijl de ouders nog ruzie hebben." Dat je soms ook in pittige situaties terecht kan komen weet Harmsen ook. "Niet alles is op te lossen, maar dan moet je er het beste van maken."

Acceptatie

Pascal Vos kan zich daar helemaal in vinden. "Soms is het enige wat je kan bereiken acceptatie naar elkaar en een stukje wederzijds begrip. Maar soms kan je ook in een paar korte gesprekken al een enorme verbinding creeren wat zelfs kan leiden tot een buurtbarbecue. Idealiter zijn we over een paar jaar niet meer nodig, maar vooralsnog is dat niet het geval."

De voordelen van WijZijn Tholen is dat zij als onafhankelijk instituut kunnen bemiddelen. "Als de politie ergens komt kijken, kan de boel bijvoorbeeld al snel opgehitst worden. Wij zijn echt onafhankelijk en luisteren naar beide partijen."

Vervolgens helpt de vrijwilliger beide partijen om tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is. Ad van Rijen, directeur-bestuurder bij WijZijn Traverse benadrukt dat we steeds meer in een participerende samenleving wonen. "Mensen wonen steeds langer zelfstandig en daarom moeten we wel voor elkaar zorgen."