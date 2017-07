Oud-Stallander strijdt voor wereld zonder porno

De oud-Stallander richtte onlangs de website www.pornfree.world op waarmee hij zoveel mogelijk mensen wil bereiken. "Veel mensen kijken ernaar, weinig mensen praten erover. Dat wil ik omdraaien, want het heeft zoveel negatieve invloed."

Joan Lindhout werd 32 jaar geleden geboren en getogen in Sint-Annaland waar hij zo’n 26 jaar heeft gewoond, vanwege de liefde is hij uiteindelijk verhuisd naar Sommelsdijk. In het dagelijks leven is hij freelance webdeveloper, maar in zijn vrije tijd heeft hij zich verdiept in de pornografische industrie en met name de negatieve gevolgen daarvan.

"Porno heeft een enorme impact op onze samenleving. Het doet iets met de mensen die het kijken, maar ook de mensen die het maken", vertelt Lindhout die daarmee doelt op onder andere seksueel geweld, uitbuiting, dwang, negatief beeld van vrouwen en het stranden van huwelijken.

"We maken ons druk om alcohol en sigaretten, maar ondertussen kan iedereen onbeperkt porno kijken, terwijl er genoeg wetenschappelijk onderzoek is dat aantoont dat het slecht is voor je brein."

Discussie

Zelf is Lindhout gelovig, maar naar eigen zeggen staat de hele discussie los van de Bijbel. "Zowel vanuit een religieus, als een seculier kader bezien is het slecht voor je." Daarom richtte Lindhout een website op en gaat hij binnenkort naar de notaris om er ook een stichting van te maken: Porn Free World. Met als eerste doel om in ieder geval de discussie op gang te brengen.

"Het is tegenwoordig zo makkelijk om aan hardcore porno te komen en we laten het allemaal maar gebeuren." Volgens Joan wordt er in Engeland nagedacht over een soort leeftijdscontrole voordat je porno kan kijken en in Amerika is porno in vier staten aangeduid als gevaar voor de volksgezondheid.

"Het gaat bijna altijd om harde, onvriendelijke seks waarbij de man centraal staat. Dat heeft effect op hoe onze kinderen met seks omgaan. Het is brandstof voor seksueel geweld en minachting. Natuurlijk gaat niet iedereen zijn partner tot bepaalde dingen dwingen en er zijn ook vrouwen die het fijn vinden, maar porno beinvloed wel degelijk je denken en je wensen."

Voorlichting

Door eerst de discussie op gang te brengen, hoopt Lindhout daarna ook voor reuring te zorgen in de politiek. "Laten we het er gewoon over hebben, ook met onze kinderen." Zo pleit Joan voor seksuele voorlichting aan kinderen waarbij ook gesproken wordt over ‘normale’ seks en over het feit dat porno een verkeerd beeld geeft.

"Er wordt steeds meer getracht om een rookvrije generatie op te voeden en ik wil ervoor zorgen dat er ook een pornovrije generatie ontstaat die weet dat het slecht is." Het volledig verbannen van porno en/of seksueel geweld is waarschijnlijk niet haalbaar, maar de pornoindustrie een halt toeroepen nu ze zo groot aan het groeien zijn moet volgens Lindhout te doen zijn.

"We moeten hier een maatschappelijk antwoord op geven." Dat Joan Lindhout dat niet alleen kan moge duidelijk zijn, daarom wil hij de stichting meteen internationaal oppakken. "Ik heb al een lijst met mensen die de artikelen voor mij willen vertalen, zodat we in zoveel mogelijk landen zoveel mogelijk mensen bewust kunnen maken van dit probleem."