In beslag genomen bus Bergen op Zoom blijkt dumpbus voor drugs

Dat meldt de politie.

De politie ontdekte donderdag een geparkeerde bus waarin een vat zat met duizend liter chemicaliën. De bus werd in beslag genomen en door de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) doorzocht. Maandag bleek dat het om een geprepareerd voertuig ging.

Het LFO ontdekte een buizensysteem in het voertuig, waardoor de bus al rijdend via buizen vloeibaar drugsafval op de openbare weg kon laten lozen. Waar de bus vandaan kwam en welke chemische afvalstoffen in het vat zaten is vooralsnog onduidelijk.

Drugsafval

In het zuiden van het land wordt vaker drugsafval gedumpt. Dit gebeurt vooral op parkeerplaatsen en in natuurgebieden. In 2016 werd een record aan drugsafval gedumpt in Noord-Brabant. Toen waren er 177 vindplaatsen, tegenover 160 in 2015.

Ook zijn er in 2016 in totaal 61 drugslaboratoria opgerold; twee meer dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een rapport van de Landelijke Eenheid van de politie.

De toename had ook te maken met een extra opsporingscapaciteit. In het hele land een significante stijging van opslaglocaties van synthetische drugs aangetroffen. Volgens de politie is de vraag naar xtc wereldwijd toegenomen en dat is tevens te zien in de productie.