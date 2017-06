Geen gebrek aan enthousiasme bij zaalvoetbaltoernooi in Haestinge

Brabantse Wal Vijf tips over vastgebonden man in onderzoek mishandeling No Surrender Bij de Brabantse politie zijn vijf bruikbare tips binnengekomen over een foto van een man die aan een verwarming is vastgebonden. De afbeelding dook op in het onderzoek naar een mishandeling van een voormalig lid van motorclub No Surrender in mei vorig jaar in Bergen op Zoom.