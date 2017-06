Gegijzeld en vastgebonden aan een radiator, wie was het slachtoffer?

Tijdens het onderzoek is de politie gestuit op een foto waarop een geknevelde man te zien is, terwijl hij vastgebonden ligt aan een radiator. Het gaat in ieder geval om een lid van de Outlaw Motorgang No Surrender.

De zaak loopt al langer en inmiddels zijn er vier mannen, allemaal lid van of nauw betrokken bij No Surrender, opgepakt. Nu de foto is opgedoken op een in beslag genomen mobiele telefoon, zoekt de politie het slachtoffer. Deze zou blijvend invalide zijn ten gevolge van deze zware mishandeling. De politie geeft wel aan dat het nog maar de vraag is of deze man nog in leven is.

Schokkend

De politie zegt zich ervan bewust te zijn dat het om een schokkende foto gaat, maar heeft toch besloten de foto in de openbaarheid te brengen. “Wat de politie en justitie al jaren weet is dat Outlaw Motorgangs veelal betrokken zijn bij zware georganiseerde criminaliteit en extreem gewelddadig zijn. Deze motorclubs ondermijnen de maatschappij en het (lokale) bestuur. De vele incidenten van de afgelopen tijd en de indringende situatie op deze foto onderstrepen dat”, blijkt uit een persverklaring. "Hoewel we ons er van bewust zijn dat de foto choquerend is, is er toch voor gekozen om deze foto te tonen. Daarom wil het onderzoeksteam graag in contact komen met personen die deze man menen te herkennen."