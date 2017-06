Politie stuit op foto vastgebonden man in onderzoek mishandeling No Surrender

De foto is aangetroffen op de telefoon van een van de vier verdachten van de mishandeling, maakt de politie donderdag bekend.

Op de foto is te zien hoe de man geblinddoekt vastgebonden is aan de verwarming. Op de grond ligt plastic folie. De agenten hebben geen idee wie de man is, en of hij nog leeft.

De foto is ontdekt in het onderzoek naar de mishandeling van een 41-jarig No Surrenderlid. De man werd in mei vorig jaar door clubgenoten meegenomen naar een bosgebied in Bergen op Zoom, waar hij werd geslagen en geschopt. Met meerdere botbreuken werd de man in het ziekenhuis opgenomen. Volgens de politie is het slachtoffer blijvend invalide als gevolg van deze zware mishandeling.

De agenten hebben eerder vier verdachten van deze mishandeling aangehouden. Allen zijn ook lid van de motorclub, of hebben nauwe banden met No Surrender.