Sterke mannen trekken ten strijde in Ossendrecht

Het zijn oefeningen waar de deelnemers van de Sterkste Man Op De Brabantse Wal hun hand niet voor omdraaien. Of bijna niet, want de twintig deelnemers zullen op zondag 9 juli weer tot het uiterste worden gedreven tijdens de tweede editie van het krachtevenement op het Cichoreiplein in Ossendrecht.

Het zal er dit jaar allemaal een beetje zwaarder aan toegaan tijdens de Sterkste Man Op de Brabantse Wal. "Vorig jaar hadden we veel jongens die nog maar net begonnen waren met dit soort wedstrijden en er graag eens van wilden proeven. Nu gaan we voor een soort B-klasse met meer kilo’s", kondigt Maurice Uitdewilligen, die het evenement samen met Harold Arts organiseert, aan.

Uitdagingen

De uitdagingen die de deelnemers te wachten staan, zijn dan ook niet mals. Naast de bovengenoemde oefeningen moeten ze ook nog een dumbell van 45 kilo met één hand boven hun hoofd stoten, een steen van 70 kilo boven het hoofd stoten en hetzelfde doen met een boomstam van 85 kilo.

Ook staat er een groot rad, waarmee de mannen 225 kilo rond moeten trekken. En dan is er nog de Yoke Race, waarbij 280 kilo over twintig meter getild moeten worden.

Finesse

Om al die oefeningen te doorstaan is volgens Uitdewilligen, in het verleden zelf beoefenaar van de sport, meer nodig dan alleen brute kracht. "Het lijkt misschien makkelijk als je sterk genoeg bent, maar er komt heel wat finesse bij kijken. Het zijn enorme gewichten die je wel op de juiste manier moet vastpakken", weet hij.

Al met al zal het voor genoeg spektakel zorgen, waar het publiek dit jaar ook nog eens langer van kan genieten dan bij de eerste editie. "Toen ging het eigenlijk allemaal wat te snel", geeft Uitdewillegen toe.

"We hadden veel onderdelen waarbij de deelnemers tegen elkaar moesten. We waren toen om 16.00 uur al klaar, terwijl we eigenlijk nog wat langer door hadden willen gaan." De competitie start daarom dit jaar een uur later en begint pas om 13.00 uur. Ook werken de deelnemers de onderdelen niet meer tegen elkaar af, maar volgen ze elkaar op.

Rommelmarkt

Ondertussen is er voor het publiek ook genoeg te beleven. In samenwerking met buurtschap Het Dorp vindt er een rommelmarkt rond het Cichoreiplein plaats en DJ Dave zal voor een gezellige ambiance zorgen. "En we zorgen bij warm weer voor genoeg parasols", belooft Harold Arts, verwijzend naar de bloedhete eerste editie van de wedstrijd.

In totaal doen er twintig mannen mee aan de wedstrijd, twee meer dan vorig jaar. De winnaar van de eerste editie, Glenn Nys, is er opnieuw bij. Dennis van Tol, vorig jaar nog de enige deelnemer uit de gemeente, laat de wedstrijd dit jaar aan zich voorbij schieten.