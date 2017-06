Expeditie Nassau werpt zijn vruchten af met nominatie Erfgoedprijs

Samen met zeven andere projecten strijden zij om een finaleplaats waarmee 10.000 euro en een begeleidingstraject te winnen is. De Brabantse Erfgoedprijs wordt ééns in de twee jaar uitgereikt om erfgoedinitiatieven in de spotlight te zetten én stimuleren.

Expeditie Nassau is op 7 maart 2017 gestart in de gemeente Steenbergen om inwoners van de gemeente te verbinden met het vestingverleden van hun stad. In verschillende sessies zijn burgers en experts met elkaar gaan brainstormen.

Het expeditieteam heeft uiteindelijk negen concepten ontwikkeld waarvan zij denken dat die versterkend kunnen werken voor Steenbergen als vestingstad en de verbondenheid met haar inwoners. Eén van die projecten is nu door naar de volgende ronde van de Brabantse Erfgoedprijs 2017.

"Van de 72 inzendingen vond de vakjury het project Levensboek origineel en inspirerend en dat maakt nu kans op de tweejaarlijkse erfgoedprijs", aldus de gemeente Steenbergen.

Levensboek

Het project Levensboek is volgens de jury, onder leiding van gedeputeerde Henri Swinkels, een goed voorbeeld om erfgoed op een innovatieve, creatieve en waardevolle manier over het voetlicht te brengen. Levensboek houdt in dat iedere nieuwe Steenbergenaar bij zijn of haar geboorte een eigen exemplaar krijgt van het zogenaamde Levensboek en gedurende de jaren dat het kind opgroeit, komt daar steeds een nieuw deel bij.

"Ieder deel begint met een verhaal over de geschiedenis van de stad in woord en beeld. De vormgeving van de historische vertelling wordt aangepast aan de leeftijd waarin het kind zich bevindt. Van een prentenboek voor de kleinsten tot een spannende strip voor het oudere kind."

Presentatie

In de zomerperiode komen de projecten zich allemaal presenteren voor de jury. Uit de acht kandidaten worden drie finalisten gekozen die in september bekend worden gemaakt. Vervolgens is het aan het publiek om een stem op zijn favoriet uit te brengen.

Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant en secretaris van de jury: "Bij erfgoed gaat het om verhalen van toen, van nu en van straks. Van belang is hoe wij ‘gisteren’ achterlaten en tegelijkertijd het heden een betekenisvolle plek geven. Met deze tweejaarlijkse prijs geven wij een mooie stimulans aan innovatieve en creatieve erfgoedprojecten die een podium verdienen."