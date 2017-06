Heinenoordtunnel richting Bergen op Zoom hele weekend dicht

Rijkswaterstaat werkt aan een nieuw camerasysteem in de tunnel. Bestuurders moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Verkeer wordt omgeleid via de A16 en de Kiltunnel in de (N217), die het hele weekend tolvrij is.

Wie naar Zeeland moet kan er ook voor kiezen om te rijden in de richting van Rozenburg (A15) en de Haringvlietdam in de N57. Verkeer naar Brabant kan het beste kiezen voor de route over de Moerdijkbrug (A16).

Deze zomer staan nog enkele nachtafsluitingen van de tunnel gepland.