Politie vermoedt brandstichting bij branden Steenbergen

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

De afgelopen drie dagen zijn er vier branden geweest in de omgeving van Steenbergen. Twee branden waren bermbranden, waarvan er een in Steenbergen woedde en een in Dinteloord. Ook moest een brand worden geblust bij een trekker met een oplegger vol hooi. Daarnaast werd ook een mesthoop in brand gestoken.

De politie vermoedt dat de branden worden aangestoken door dezelfde dader of daders. Een getuigenoproep heeft niets opgeleverd.

Steenbergen wordt al langer geplaagd door incidente: sinds het begin van 2017 zijn er in totaal 43 incidenten geweest. Zo werd een waterpomp bij een bedrijf opengedraaid, met waterschade tot gevolg. De politie onderzoekt of dit ook het werk van dezelfde dader of daders als van de brandstichtingen is.