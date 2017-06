Politie zoekt man die jonge meisjes aanspreekt in Bergen op Zoom

De man is volgens de politie rond de 40 jaar oud en rijdt in een grijskleurige personenauto. Op verschillende locaties heeft hij jonge meisjes aangesproken. In eerste instantie om de weg te vragen, maar daarna 'begint hij de meisjes te complimenteren over hun uiterlijk'.

"Daarna zegt hij hen modellenwerk te kunnen geven en vraagt dan met toestemming foto’s te mogen maken van de meisjes," vertelt de politie.

De politie wil in contact komen met de man en vraagt daarom iedereen die dit is overkomen of iemand kent die dit is overkomen om contact op te nemen met de politie.