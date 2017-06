Robotrollator LEA moet patiënten beter leven geven

De Lean Empowering Assistant, afgekort naar LEA, wordt ook wel de BMW onder de rollators genoemd. Met onder andere achterwielaandrijving en GPS biedt de rollator mogelijkheden voor verschillende doelgroepen, zoals mensen die revalideren, lijden aan dementie of een niet-aangeboren hersenafwijking.

In totaal worden er drie rollators getest bij tanteLouise en komend najaar start de werkelijke productie van de robot. Proefpersoon van LEA bij tanteLouise is de 73-jarige Jan van Eekelen. Hij kreeg onlangs een TIA en is op dit moment herstellende. Hoe langer Van Eekelen loopt, hoe moeilijker en zwaarder het voor hem wordt.

Voorheen liep hij met een rollator, maar Jan van Eekelen ziet duidelijk voordelen in de robotrollator. "Het is een mooi ding, erg nuttig." Dat de nieuwe rollator een nuttig ding is, is wellicht een understatement. LEA is in eerste instantie volledig in te stellen op de persoon die hem gebruikt.

Door de motortjes in de achterwielen kost het lopen met een rollator minder energie en daarnaast beschikt LEA over verschillende sensoren die onder andere obstakels kunnen herkennen. "Ook als de afstand tussen de rollator en de gebruiker te groot wordt, remt hij af zodat de gebruiker altijd rechtop loopt", vertelt Loes Schilderink, product manager bij Robot Care Systems.

Oefeningen

De geïntegreerde tablet in de rollator heeft vele functies en kan bijvoorbeeld dienen als GPS-systeem voor mensen met dementie. Als zij gaan lopen, maar de weg naar huis zijn vergeten krijgen ze met een simpele druk op de knop de routebeschrijving.

De agendafunctie kan patiënten erop wijzen dat zij hun dagelijkse oefeningen moeten doen, maar helpt ook bij het innemen van medicijnen en maakt bijvoorbeeld melding als het tijd is voor ontbijt of lunch. Daarnaast zit er ook een functie op om te dansen met de rollator, maar dat ziet meneer Van Eekelen niet zo zitten. "Ik ben echt geen danser, dus dat zou ik niet zo snel gebruiken."

Toch wil hij het voor de demonstratie wel even proberen. "Zullen we de samba doen?" Op een rustig tempo gaat de rollator naar voor, naar achter, naar links en naar rechts, maar dat lijkt Van Eekelen toch nog iets te snel te gaan. Moe van de demonstratie gaat Van Eekelen weer in zijn rolstoel zitten. De komende zes weken mag hij LEA uitproberen om zo sneller te herstellen.

Bewijs

De pilot bij tanteLouise is mede tot stand gekomen door het contact tussen zorgverzekeraar CZ en Robot Care Systems, de maker van LEA. "Meteen in het eerste gesprek werd al duidelijk dat tanteLouise zich enorm bezig houdt met innovatie en vernieuwing", vertelt Loes Schilderink.

"Wij proberen onze patiënten zo snel mogelijk naar huis te begeleiden en wij denken dat dit soort zorginnovaties daaraan bij kunnen dragen", vult Jan-Kees van Wijnen (Directeur Zorg bij tanteLouise) haar aan. Hoe duur de robotrollator uiteindelijk gaat worden is nog niet bekend.

"We zijn met deze pilot en andere proeven bewijs aan het verzamelen dat LEA daadwerkelijk bijdraagt aan een sneller herstel van de patiënten. Dat betekent niet alleen dat mensen sneller naar huis kunnen, maar ook dat de wachtlijsten bij zorginstanties korter worden en voor een zorgverzekeraar is dat ook voordeliger."