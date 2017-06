AED-inzet stopt in Nieuw-Vossemeer

Al op 24 februari 2015 is door de brandweer besloten in de gehele regio te stoppen met AED-inzet, maar alleen in Nieuw-Vossemeer is dit opgerekt tot 1 juni.

Eén van de redenen is dat een brandweerman of -vrouw, bij een AED-alarmering eerst naar de brandweerkazerne toe moest, zich hier moest omkleden, om vervolgens in het brandweervoertuig naar de woning te rijden, waar hij of zij op de weg naar de kazerne mogelijk langs is gekomen. Hierdoor gingen soms onnodige en kostbare minuten verloren.