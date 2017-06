Brabantse Wal Weinig deelnemers aan Nacht van het Gebed in Tholen Open Doors hield in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de 28ste keer de Nacht van het Gebed ten behoeve van vervolgde christenen. In de Oesterschep in Tholen kwamen ongeveer vijftien christenen bijeen uit verschillende kerken om te bidden.