Weinig deelnemers aan Nacht van het Gebed in Tholen

"Niet zo veel," zegt André Wisse, "maar dat geeft niet, want waar er twee of drie bij elkaar zijn in Mijn Naam, ben Ik in het midden, zegt de Heer."

Er werd begonnen met Eritrea, Iran en Soedan. Opvallend was dat het overal weer anders gaat. In het strenge Iran komen miljoenen moslims tot bekering en in Kenia kwam er door de vervolging eenheid onder de christenen, zo werd duidelijk. Andere landen die aan de orde kwamen, waren Qatar, Koeweit, Oman, Syrië, Irak, Noord-Korea en Indonesië.