Gerard de Waardt al veertig jaar beiaardier in Tholen en Sint Maartensdijk

Richard, zijn zoon en diens echtgenote Dina Verheyden, hadden een feestelijk concert in elkaar gezet voor de jubilaris.

Wethouder Kees van Dis was één van de deelnemers aan het optreden met onder andere een uitvoering van het lied van Smerdiek.

Champagne

Bloemen en champagne maakten het feest bij binnenkomst al compleet en na het concert ging dat in de stadhuistuin nog even verder. Het stadhuis was te klein om alle genodigden en bezoekers te ontvangen.

In een humoristische speech dankte Gerard de Waardt iedereen voor zijn of haar bijdrage. Toen pas werd duidelijk dat de jubilaris 75 jaar oud is, maar hij gaat nog gewoon door.