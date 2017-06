Lancering website buurtpreventieteam met oproep voor krachten

Maker Martin Meerbos laat weten dat de site geschikt voor mobiele telefoons en voor tablets. "Er staat ook andere informatie op zoals anti inbraaktips, de betrokkenheid van de politie bij de teams, een wijkagent die meldingen kan plaatsen en je kunt je aanmelden als loper of als lid."

Lopers zijn heel erg gewenst. Vooral in Steenbergen en in De Heen, volgens de burgemeester. Ruud van den Belt is gelukkig met deze ontwikkeling.

"Elke week als ik met de politie in gesprek ben, gebeurt er toch veel op manieren die we niet zien. En daar zijn jullie voor", aldus van den Belt. Met buurtpreventieteams wordt er meer veiligheid gewaarborgd op straat, in wijken en andere woonbuurten dankzij de vele ogen die extra oplettend zijn.