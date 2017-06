College geeft subsidie voor onderzoek bouwprojecten Bergen op Zoom

Daarbij zitten onder andere vier onderzoeken naar nieuwe bedrijventerreinen, de herhuisvesting van de Bergse bouwclubs en een studie naar de ontwikkeling van Meander 2 in de nieuwbouwwijk De Markiezaten.

De projecten worden gefinancierd uit het Ontwikkelfonds, dat in het leven is geroepen om onderzoek en voorinvesteringen te doen naar gebiedsontwikkelingen die nog niet in de actieve grondexploitatie zitten. "Zo kunnen we inspelen op de kansen die zich in de markt voordoen", verklaart Ad Coppens.

In totaal is er voor dit jaar 200.000 euro beschikbaar. Het college kiest ervoor om een kwart van het bedrag, 50.000 euro, te reserveren voor een onderzoek naar vier nieuwe bedrijventerreinen. Het gaat om de Ster van Lepelstraat, de Schans 6 bij Halsteren, de zogenaamde east side langs de A4 nabij Philip Morris en de buitenterminal.

Fietssnelweg

Volgens Coppens is het belangrijk dat er eerst een goede visie komt voor die terreinen voordat ze ontwikkeld worden. "Als je nu kijkt naar de Lage Meren Meilust, dan zie je dat daar veel diversiteit op het bedrijventerrein zit. Je kunt je afvragen of je dat weer zo zou willen. Daarom moet je eerst een goede visie hebben, voor je ergens aan begint", verklaart Coppens.

Dat geldt ook voor de ontwikkeling van een fietssnelweg tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Hoewel beide steden en de provincie Noord-Brabant de snelle verbinding al lang op hun wensenlijst hebben staan, wil Coppens ook hier de tijd nemen voor een goed onderzoek. "Hoe willen we dit vormgeven en tegen welke obstakels lopen we aan", geeft hij enkele vragen weer.

Huisvesting

Ook voor dit onderzoek maakt het college vijftigduizend euro vrij. Een zelfde bedrag gaat ook naar de herhuisvesting van de Bergse bouwclubs.

Daarnaast investeert het college nog eens vijfenveertigduizend euro in een onderzoek naar de ontwikkeling van Meander 2 in de nieuwbouwwijk De Markiezaten en stelt het vijfduizend euro beschikbaar voor een impuls van het Havenkwartier.