Politie doekt kwekerijen op tijdens hennepruimdag Zeeland

Er zijn zes verdachten aangehouden.

In Zeeland werd in Nieuw-Namen een kwekerij aangetroffen met vierhonderd planten en in Oost-Souburg werd een kort geleden ontmantelde kwekerij gevonden. In Sint-Maartensdijk is een kwekerij gevonden van 150 planten.

De politie, openbaar ministerie en gemeenten werken samen en geven prioriteit aan de aanpak van hennepkwekerijen. "Deze plantages veroorzaken vaak stankoverlast, leveren brandgevaar op en bovendien is er dikwijls een relatie met georganiseerde misdaad, zoals geweld, inbraken, overvallen, ripdeals en liquidaties", zegt de politie.