Zilverexpositie nu ook ‘zichtbaar’ voor blinden en slechtzienden

Met reliëftekeningen, zilveren voorwerpen die aangeraakt mogen worden, contextstukken en speciaal opgeleide gidsen wil het Markiezenhof de zilverexpositie ook voor mensen met een visuele handicap beleefbaar maken. Het idee voor de speciale rondleidingen ontstond toen Isebel Kemp een slechtziende vrouw ontving in het Markiezenhof en het besef kwam dat het museum nog niet op die doelgroep was ingesteld.

Samen met conservator Johanna Jacobs en vrijwilligers van Stichting WéViGé (Welzijn Visueel Gehandicapten) werd een project opgezet om het museum toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. De zilverexpositie dient daarbij als pilot om het museum uiteindelijk in zijn geheel toegankelijker te maken. Het project viel meteen in de smaak, want het leverde het Markiezenhof een tweede plaats op voor de landelijke RAAK Stimuleringsprijs.

Verhaallijnen

Kees Spikker, namens WéViGé als ambassadeur betrokken bij het project, is trots op het resultaat. "Wij zijn hier het afgelopen jaar druk mee aan de slag geweest en nu kunnen de mensen op extra dagen de tentoonstelling bezoeken met speciaal opgeleide gidsen."

Tijdens de rondleidingen krijgen bezoekers met een visuele beperking het verhaal achter de zilverexpositie te horen. De tentoonstelling werd op 20 mei door D66-leider Alexander Pechtold geopend en bestaat uit zestien verhaallijnen waarin de historie van honderden regionale edelsmeden van toen en nu verteld wordt.

Naast de al eerder genoemde ringkraag zijn er nog vele andere zilverschatten uit binnen- en buitenland te zien in zowel het Markiezenhof als de Sint-Gertrudiskerk, de voormalige synagoge, Gevangenpoort en Ontmoetingskerk.

Rondleidingen

Blinden en slechtzienden kunnen deze topstukken beleven tijdens tien speciale rondleidingen op 18 en 22 juni, 23 en 25 juli, 6 en 24 augustus, 7 en 23 september op 3 en 5 oktober, steeds van 12.30 uur tot 14.30 uur. Iedere rondleiding belicht een specifiek deel van de tentoonstelling.

Mensen met een visuele beperking kunnen zich samen met hun begeleiders aanmelden via markiezenhof@bergenopzoom.nl of via tel. 0164-277070. De zilverexpositie is nog tot en met 29 oktober te bezichtigen.