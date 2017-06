Staatssecretaris Dekker feliciteert geslaagde Ralph Danen uit Tholen

Danen zat samen met zijn moeder bij zijn opa en oma in Tholen te wachten op het verlossende telefoontje toen de staatssecretaris samen met mentor Ad Breedt van 't Ravelij het heuglijke nieuws kwam vertellen.

Danen volgt de Kaderberoepsgerichte leerweg met als profiel produceren, installeren en enegie op 't Ravelijn in Steenbergen. Volgens mentor Ad Breedt is hij zeer gemotiveerd, hulpvaardig en technisch goed onderlegd.

Bij zijn deelname aan Vakkanjers nam Danen vaak het voortouw in de groep. Zij maakten een EHBO-kar die ingezet kan worden op festivals en Danen ging zelf op zoek naar sponsors en materialen on de kar te bouwen. "Ook in zijn vrije tijd kwam hij terug om aan de kar te werken."

Stage

Danen liep in zijn derde jaar stage bij Van Vliet Installatie en dat beviel het bedrijf zo goed dat ze de vmbo-leerling meteen hebben gevraagd om ook in het vierde jaar bij hen stage te komen lopen. "Bij hoge uitzondering is dit, op een andere afdeling van het bedrijf, mogelijk gemaakt."

Inmiddels heeft het bedrijf aan Danen een baan aangeboden als installatiemonteur. Hij gaat daar vier dagen in de week werken en één dag naar school.