Bergenaar aangehouden voor afpersing met seksueel getinte foto

In oktober 2016 werd aangifte gedaan door een van de slachtoffers, waarna de politie een onderzoek is gestart. De politie laat weten dat de mannen ervan verdacht worden dat zij "via datingsites mensen ertoe bewogen naaktfoto’s te sturen".

Zij deden zich vervolgens voor als minderjarig meisje en chanteerden hun slachtoffers. "De afperser wil meestal geld, bitcoins of juist meer pikante foto’s of video’s van het slachtoffer", aldus de politie. Bij de aanhoudingen is in de woningen gezocht naar bewijsmateriaal. Diverse computers en andere digitale goederen zijn daarom in beslag genomen.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachten mogelijk al maandenlang slachtoffers maakten. "De politie wil graag in contact komen met mensen die zijn gechanteerd." De politie sluit meerdere aanhoudingen in deze zaak niet uit.