Drie nieuwe laadpalen in gebruik genomen in Steenbergen

Particulieren die op hun eigen terrein geen mogelijkheid hebben om een laadpaal te plaatsen, kunnen via de gemeente een aanvraag doen voor een publieke laadmogelijkheid. Dit gebeurt in samenwerking met Allego.

Op verzoek van inwoners zijn er nu dus drie laadpalen geplaatst. Eén in de Oostvoorstraat te Dinteloord en in Nieuwstad en Strieniusplein te Steenbergen. Wethouder Vos: "Dit geeft een stimulans om elektrisch te rijden. Minder CO2 uitstoot en dus goed voor het milieu. Zo werken we aan een duurzame toekomst."

Al eerder werden vier laadpalen in de gemeente Steenbergen geplaatst via een provinciale pilot. Wie aanspraak wil maken op een laadpaal kan een aanvraag doen bij de gemeente. De gemeente kijkt vervolgens mee waar de laadpaal moet komen te staan en of er andere verkeersmaatregelen nodig zijn.