Eerste periodetitel Smerdiek na monsteroverwinning op Vosmeer

Vanaf de eerste minuut was het duidelijk: een wedstrijd met eenrichtingsverkeer. Alles ging naar het doel van Vosmeer doelman Jeroen de Bruin. Al snel na de aftrap was er de eerste kans voor Smerdiek maar de vrije trap ging ver over.

Smerdiek begon kalm en rekende op de kansen die zeker zouden komen. Gedurende de hele wedstrijd had Smerdiek een krachtig veldoverwicht en Vosmeer kwam er niet aan te pas. In de 10e minuut kwam de eerste grote mogelijkheid, maar keeper de Bruin tikte de inzet van Jan van Damme over.

Twee minuten later was er weer een grote kans, die de keeper opnieuw wist te keren. Zo kwamen er nog twee grote kansen, voordat het in de 21e minuut eindelijk raak was. Sander Vroegop kopte de bal handig over de uitgelopen keeper in het doel: 1-0.

Doelpuntenmachine

Vosmeer beperkte zich tot verdedigen en loeren op de counter. Ze kregen slechts één echte kans in de 28e minuut, maar Stolwijk schoot van dichtbij naast. Vlak voor rust werd de derby beslist door een fraaie treffer van Shane Cogels na prachtig voorbereidend werk: 2-0.

In de tweede helft stortte Vosmeer volledig in. Na 45 minuten lang verdedigen was het gedaan met de conditie. Hierdoor kon Smerdiek de voorsprong rustig uitbouwen, waar ze dan ook gretig gebruik van maakten.

In de 49e minuut rondde Dennis Moerland een aanval via links af met een harde kopbal (3-0). Drie minuten later was de kopbal van Jan van Damme (4-0).

Beste partij

Even deed Smerdiek het wat rustiger aan, maar ze bleven op alle fronten de beste partij. In de 61e minuut maakte Levi Lindhout zijn verdiende treffer, want hij speelde een prima wedstrijd en vertoonde een grote inzet. (5-0). Drie minuten later zorgde Dennis Moerland voor zijn tweede treffer (6-0).

In de 67e minuut was het de beurt aan verdediger Niels Lindhout, die uit een vrije trap de bal ineens in het doel schoot (7-0). En nog was het kruit niet verschoten.

De ingevallen Andreas Vroegop kwam ook nog zijn deel opeisen. Eerst schoot hij in de 85e minuut nummer acht erin en een minuut later lag de bal er opnieuw in door dezelfde Vroegop (9-0).

Tien doelpunten

Langs de lijn werd reeds "tien, tien, tien" geroepen. Even leek die er niet te komen. Op de valreep gaf de leidende scheidsrechter Slabbekoorn toch nog een strafschop. Een buitenkansje voor keeper Thijs Bahlke, die de bal keurig in de uiterste hoek schoof (10-0).

Smerdiek kan zich opmaken voor de nacompetitie. Er waren veel toeschouwers op de wedstrijd afgekomen, maar de echte derbysfeer ontbrak. Daarvoor was het kwaliteitsverschil gewoon te groot. De wedstrijd verliep dan ook sportief zonder al te veel ongeregeldheden of harde overtredingen. Wel was er een maximaal gebruik van wisselspelers.