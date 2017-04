Verbeterde Waves op pad voor strijd tegen onkruid

Ook trekt de gemeente extra geld uit voor de strijd tegen het groeiend wild, waardoor de kwaliteit van de openbare ruimte weer naar het hoogste niveau moet worden getild.

Op verzoek van de gemeenteraad hanteert de gemeente dit jaar kwaliteitsniveau A als het gaat om de onkruidbestrijding.

“Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren was het niveau teruggezet naar B. Daar kregen we best wat klachten over en ook de gemeenteraad wilde weer extra aandacht voor de openbare ruimte. Daarom zetten we daar dit jaar extra op in”, licht wethouder Jeffrey van Agtmaal toe.

Wave

Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, want sinds 1 januari 2016 geldt er een landelijk verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte.

De Saver-gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht kozen vorig jaar daarom voor de Wave, een voertuig dat door een combinatie van kokend water en borstelen onkruid te lijf gaat.

Hoewel de gemeente aardig tevreden was over het eerste jaar met de Wave, waren er volgens Van Agtmaal ook een aantal verbeterpunten.

“Er bleken nog een aantal kinderziekten te zitten in de Wave. Ze vielen nog best vaak in storing. Ook waren we vorig jaar eigenlijk te laat begonnen. Het voorjaar was vorig jaar erg warm en nat, waardoor alles hard groeide. Dan loop je eigenlijk al achter de feiten aan. Daarom zijn we dit voorjaar wat vroeger van start gegaan.”

Schema

Het hele groeiseizoen rijden twee Waves rond in de gemeente. Van Agtmaal hoopt dat de bewoners de voertuigen de ruimte geven. “Als je de Wave in de wijk ziet rijden, zet je auto – indien mogelijk – dan niet op straat. Dan kan de Wave ook de straatranden schoon vegen”, roept hij op.

Het schema van de Waves is op de website van Saver te raadplegen.